InvestNauka.ru

К достойной жизни стремится каждый, улучшая ее во всем. Но небольшая заработная плата не позволяет иметь «сокровенный мешочек» в качестве заначки. Однако современный мир просто требует умения зарабатывать…
Каждый человек, рано или поздно, задумывается над экономией. Ведь деньги лишними не бывают никогда, да и оставшиеся излишки можно откладывать, а затем пустить в «рост». Извечная проблема решена….
Тема бедности актуальна во все времена. Кто-то спокойно принимает тот факт, что он беднее соседа и живет, оставаясь самим собой. А, кто-то вылезает из кожи, чтобы доказать всем,…
Инвестируя небольшие суммы, каждый мечтает в несколько раз выгодно увеличить свои доходы (активы) и обеспечить себе высокий уровень жизни только на пассивном доходе от инвестиций. Может показаться, что…
Очень часто алкоголь вызывает у людей непомерную щедрость. Решить этот вопрос помогут предварительный расчет и заранее продуманный план. В чем же причины такого поведения, когда люди тратят больше…
Денежные купюры — рубли, доллары, франки, евро… Чем, по сути, они являются? Обычной бумагой, которая со временем превращается в прах. Золото — вечно. Так поговаривали наши бабушки и…
В наше непростое время часто случаются ситуации, когда нужно срочно взять денег в долг, а под рукой нет никакой заначки. Банки отказывают, так как уже есть не один…
У каждого возникает вопрос куда сейчас стоит вложить деньги с хорошей доходностью. Наиболее приоритетный вариант — это вложение денег с целью получения прибыли. Для того чтобы увидеть хоть…
Apple (эпл) на сегодняшний день является одной из самых крупных и стабильных компаний в мире. Поэтому ее акции пользуются таким большим спросом среди инвесторов. В статье пойдет речь…
Наступил новый год, и практичные инвесторы раздумывают, куда лучше инвестировать в 2021 году. Куда лучше всего вложить собственные средства? Ведь деньги хочется не только сохранить, но и приумножить….